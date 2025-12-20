Graziani: "La squadra è più forte dello scorso anno, si salva solo se abbandona la paura. Paratici ok"

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco "Ciccio" Graziani è intervenuto a RTV38 durante "Il salotto dello sport" per esprimersi sul possibile arrivo di Paratici e lo sciopero dei tifosi: "Si muove qualcosa finalmente. Ci premeva si muovesse la classifica. Paratici è un professionista serio e competente, ma non so ora quanto può apportare. Se ci salviamo e cambiamo qualcosa però è importante. Ma io sono convinto che questa squadra ha qualità importanti che non ci sta regalando, è più forte dell'anno scorso. Noi ci salviamo solo se i giocatori tornano a fare quello che ci aspettiamo.

Ci sono punti in ballo ne bastano 30, ma devono abbandonare la paura. Io capisco i tifosi, ci sono passato anche io per queste difficoltà, il Torino ci hanno tirato le monetine e dato del mercenari dopo che due anni prima ci avevano esaltato. Io direi ai tifosi però di dare calore perché la paura attanaglia questa squadra. Sciopero del tifo? Io rispetto tutti ma non farei questa protesta, è una penalità per loro e non portano a nulla di buono. Se il giocatore non vede la curva quando entra non è che gli dà una botta di adrenalina ma si impaurisce di più. Penalizzano tifosi e squadra insomma".