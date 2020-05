STRAMACCIONI, Allenerei una squadra giovane in A

L’ex allenatore dell’Inter Andrea Stramaccioni è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24. È stata l’occasione per parlare anche di un suo possibile ritorno su una panchina italiana: “L’Italia, sia per motivi d’affetto che per il campionato, resta una priorità. Sono andato all’estero per squadre importanti, in Iran mi attirava la possibilità di disputare la Champions asiatica. Cercherei una squadra giovane, con un progetto e con voglia di crescere. Penso solo che sia importante puntare su allenatore, ma conoscendolo”.