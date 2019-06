STOVINI, Commisso? Serve solo riportare l'entusiasmo

Così l'ex difensore Lorenzo Stovini sulla possibile acquisizione della Fiorentina da parte di Rocco Commisso: "Spero che con Commisso vada in porto, è un imprenditore sicuramente voglioso di fare qualcosa di bello. Non importano Messi o Ronaldo, va ritrovato quell'entusiasmo che si è perso negli ultimi anni. Antognoni? Sarà uno dei pochi a rimanere. Montella? Non ho capito il suo ritorno, è andata bene che i viola non siano retrocessi. Ora si deve ripartire da zero".