La storia della Fiorentina a Villa Arrivabene: il 28/11 il documentario sul periodo 1965-80

La storia della Fiorentina a Villa Arrivabene: il 28/11 il documentario sul periodo 1965-80
Oggi alle 13:00News
di Redazione FV

Prosegue il viaggio nella storia della Fiorentina in occasione del centenario della sua fondazione. Sabato 28 novembre 2026, alle ore 10.30, Villa Arrivabene, in piazza Leon Battista Alberti 1/A a Firenze, ospiterà la proiezione del terzo capitolo del documentario realizzato da Massimo Cervelli e Marco Vichi, dedicato ai cento anni del club viola.

Il nuovo appuntamento, intitolato “1965-1980: la Fiorentina di Baglini (di Ugolini, di Melloni, di Martellini)”, ripercorrerà un quindicennio significativo della storia gigliata, caratterizzato dalle presidenze di Baglini, Ugolini, Melloni e Martellini. Un periodo nel quale la squadra conquistò il suo secondo Scudetto, due Coppe Italia e la Mitropa Cup, arricchendo ulteriormente il proprio palmarès e lasciando un segno importante nella memoria dei tifosi.

L'iniziativa si inserisce nel percorso di ricostruzione della storia della Fiorentina attraverso immagini e testimonianze, in collaborazione con il Comune di Firenze e Q2. I capitoli precedenti del documentario sono già disponibili sul canale YouTube “Nuvole di Calcio”: dal capitolo zero, “Aspettando la Fiorentina...”, al primo, dedicato al periodo 1926-1943 e alla Fiorentina di Ridolfi, fino al secondo, “1945-1965. La Fiorentina di Befani (da Paganelli a Baglini)”.