La storia della Fiorentina a Villa Arrivabene: il 28/11 il documentario sul periodo 1965-80

Prosegue il viaggio nella storia della Fiorentina in occasione del centenario della sua fondazione. Sabato 28 novembre 2026, alle ore 10.30, Villa Arrivabene, in piazza Leon Battista Alberti 1/A a Firenze, ospiterà la proiezione del terzo capitolo del documentario realizzato da Massimo Cervelli e Marco Vichi, dedicato ai cento anni del club viola.

Il nuovo appuntamento, intitolato “1965-1980: la Fiorentina di Baglini (di Ugolini, di Melloni, di Martellini)”, ripercorrerà un quindicennio significativo della storia gigliata, caratterizzato dalle presidenze di Baglini, Ugolini, Melloni e Martellini. Un periodo nel quale la squadra conquistò il suo secondo Scudetto, due Coppe Italia e la Mitropa Cup, arricchendo ulteriormente il proprio palmarès e lasciando un segno importante nella memoria dei tifosi.

L'iniziativa si inserisce nel percorso di ricostruzione della storia della Fiorentina attraverso immagini e testimonianze, in collaborazione con il Comune di Firenze e Q2. I capitoli precedenti del documentario sono già disponibili sul canale YouTube “Nuvole di Calcio”: dal capitolo zero, “Aspettando la Fiorentina...”, al primo, dedicato al periodo 1926-1943 e alla Fiorentina di Ridolfi, fino al secondo, “1945-1965. La Fiorentina di Befani (da Paganelli a Baglini)”.