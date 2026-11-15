Belgio-Italia, i convocati di Mancini: c'è Fagioli, tribuna per Sebastiano Esposito

Non figura Sebastiano Esposito nell'elenco dei 23 giocatori scelti dal commissario tecnico Roberto Mancini per la sfida di questa sera contro il Belgio, valida per l'ultima giornata della fase di qualificazione ai quarti di finale della Nations League 2026/27. L'attaccante del Sassuolo, schierato titolare giovedì contro la Francia e finito sotto i riflettori per il rigore fallito, non prenderà dunque parte alla gara dello stadio Re Baldovino di Bruxelles, nella quale l'Italia si giocherà l'accesso alla fase a eliminazione diretta.

Oltre a Esposito, non sono stati inseriti nella lista dei convocati Federico Gatti (Juventus), Matteo Palma (Udinese) e Samuele Ricci (Como), mentre è regolarmente presente Nicolò Fagioli della Fiorentina. Hanno invece già abbandonato il ritiro azzurro per infortunio Davide Frattesi (Lazio) e Nicolò Cambiaghi (Bologna).

I convocati dell'Italia

Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario.

Difensori: Kayode, Scalvini, Ahanor, Calafiori, Bastoni, Dimarco, Palestra, Ghilardi.

Centrocampisti: Tonali, Fagioli, Doumbia, Pisilli, Romano, Barella.

Attaccanti: Cisse, Liberali, Pio Esposito, Scamacca, Vergara, Koleosho.