Graziani: "Un centrocampista dal mercato? La priorità è un difensore, presi troppi gol"

L'ex calciatore e allenatore della Fiorentina, Ciccio Graziani, è intervenuto al "Salotto dello Sport" su Rtv38 che, prima di toccare i principali temi tra bilancio e mercato, premette: "Queste soste sono un disastro per le squadre, compresa la Fiorentina, che devono mandare in giro giocatori per il mondo e dunque ti alleni con 5-6 titolari e devi anche sperare che non si facciano male. Per gli allenatori è un problema serio".

Il bilancio viola a giugno è negativo ed ha obbligato la famiglia a mettere denaro fresco, sono le regole del calcio. Cosa ne pensa? "Il fatto che ci sia una perdita così elevata ci dispiace ma se servivano per fortuna la famiglia Commisso li ha messi. Però se i soldi spesi sono tanti e i risultati pochi... è questo il contrasto. Se spendo tanto e mi piazzo tra le prime cinque va bene, ma se in più annate fai stagioni così tribolate c'è qualcosa che non va, vanno fatti acquisti più oculati".

La Fiorentina dovrebbe prendere un centrocampo di sostanza in mezzo al campo e un terzino sinistro, servono lì i rinforzi? "Io non guardo i nomi usciti, magari depistano. Ma l'esigenza per me è rinforzare la difesa, prendere un centrale che sappia gestire la partita; non abbiamo chi si prenda la responsabilità in fase difensiva e gli esterni non amano difendere e si vede a occhio nudo. Prendiamo troppi gol. Davanti invece abbiamo troppi esterni ma manca uno esterno veloce che giri intorno a Pellegrino o Beto che hanno le stesse caratteristiche, però il problema maggiore è dietro".

Il 4-2-3-1 con Gonçalves è il punto di partenza? "Si, poi rientra Atta sul quale la Fiorentina punta molto. Ma io vedo tanti esterni che fanno pochi gol, ad esempio con il 4-3-3, perché di Mastantuono siamo felici e contenti ma serve chi faccia la differenza in termini di gol, non possiamo delegare tutto a lui e Pellegrino. Njie ha segnato, è vero, ed ha qualità tecnica straordinaria ma deve avere meno pause dentro la partita, non ho visto ancora continuità".

Fagioli è un punto interrogativo? "In questo momento sì, ma in Nazionale ha fatto prestazioni belle ed invece a Firenze non si è ripetuto. Con Oulai nello stesso ruolo ad uno glielo devi cambiare e spostarlo mezzala. Se poi Fagioli non serve lo devi cedere e prenderne uno con altre caratteristiche. Lui è appetibile, è in orbita Nazionale e quindi non avresti problemi a cederlo ma dovresti poi reperire uno bravo anche in fase offensiva".