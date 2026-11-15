Fagioli, probabile panchina in Belgio. Spazio a Doumbia al posto di Frattesi
Roberto Mancini prepara alcune novità nell'undici titolare dell'Italia in vista della sfida contro il Belgio, decisiva per la qualificazione alle fasi finali della Nations League 2026/27. Nel tridente offensivo l'unico confermato rispetto alla gara contro la Francia sarà Pio Esposito, che agirà da centravanti. Ai suoi lati spazio ad Antonio Vergara sulla destra e Federico Dimarco sulla corsia opposta. L'altra modifica dovrebbe riguardare il centrocampo, dove Doumbia è favorito su Fagioli per prendere il posto di Frattesi come mezzala sinistra.
In difesa, invece, Mancini sembra orientato a confermare il reparto visto a San Siro, con un solo dubbio sulla fascia destra: Palestra insidia Kayode per una maglia dal primo minuto. Questa la probabile formazione azzurra, secondo TMW:
Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Doumbia; Vergara, Pio Esposito, Dimarco. A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Ahanor, Palestra, Ghilardi, Fagioli, Pisilli, Romano, Cisse, Liberali, Scamacca, Koleosho. Ct: Roberto Mancini.
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