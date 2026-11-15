Fagioli, probabile panchina in Belgio. Spazio a Doumbia al posto di Frattesi

Fagioli, probabile panchina in Belgio. Spazio a Doumbia al posto di FrattesiFirenzeViola.it
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Oggi alle 12:40News
di Redazione FV

Roberto Mancini prepara alcune novità nell'undici titolare dell'Italia in vista della sfida contro il Belgio, decisiva per la qualificazione alle fasi finali della Nations League 2026/27. Nel tridente offensivo l'unico confermato rispetto alla gara contro la Francia sarà Pio Esposito, che agirà da centravanti. Ai suoi lati spazio ad Antonio Vergara sulla destra e Federico Dimarco sulla corsia opposta. L'altra modifica dovrebbe riguardare il centrocampo, dove Doumbia è favorito su Fagioli per prendere il posto di Frattesi come mezzala sinistra.

In difesa, invece, Mancini sembra orientato a confermare il reparto visto a San Siro, con un solo dubbio sulla fascia destra: Palestra insidia Kayode per una maglia dal primo minuto. Questa la probabile formazione azzurra, secondo TMW:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Doumbia; Vergara, Pio Esposito, Dimarco. A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Ahanor, Palestra, Ghilardi, Fagioli, Pisilli, Romano, Cisse, Liberali, Scamacca, Koleosho. Ct: Roberto Mancini.