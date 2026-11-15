Mastantuono, un rientro migliore rispetto a ottobre. Vanoli lo gestirà meglio

Come scrive La Nazione, Franco Mastantuono ha assistito dalla panchina per tutti i 90 minuti alla sconfitta per 2-1 dell’Argentina contro l’Uruguay. Il ct Scaloni non ha concesso spazio al talento viola, che potrebbe però avere un’opportunità nella prossima gara contro il Costa Rica, in programma nella notte tra martedì e mercoledì. A Firenze, intanto, si attende il suo ritorno al Viola Park, previsto già per giovedì.

Una tempistica decisamente più favorevole rispetto alla sosta di ottobre, quando l’argentino era rientrato soltanto alla vigilia della sfida contro il Genoa. Questa volta Vanoli avrà più giorni a disposizione per reinserirlo nel gruppo e preparare il suo ritorno in campo. Un aspetto importante per la Fiorentina, considerando il peso che Mastantuono ha acquisito nelle dinamiche offensive della squadra.