Njie torna sul suo passato al Torino e punge Baroni: "Fui felice dell'esonero"

Su Tuttosport, tra le pagine che si occupano del Torino, spazio anche a Alieu Njie. Oggi alla Fiorentina, l'ex esterno granata non è stato impiegato nella gara vinta ieri sera dalla Svezia contro la Bosnia, ma direttamente dal ritiro della sua Nazionale è tornato a parlare del suo passato nel capoluogo piemontese. In particolare, il classe 2005 ha parlato del suo rapporto con gli allenatori avuti al Toro e si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: "L’anno scorso c’era un allenatore che non credeva in me, voleva far giocare solo i calciatori più esperti. Non so come dirlo in maniera gentile, ma non credo fosse un buon allenatore e quando è stato esonerato sono stato davvero felice".

Njie lo ha raccontato in un’intervista a Sportbladet. Chiaro il riferimento a Marco Baroni, tecnico con cui non aveva legato, a differenza di quanto fatto con Roberto D’Aversa per cui, il calciatore della Fiorentina, ha speso parole diverse: "D’Aversa invece mi ha fatto ritrovare la fiducia di cui avevo bisogno. Lo devo anche a lui se adesso sono qui con la nazionale maggiore", le parole dell'esterno della Fiorentina.