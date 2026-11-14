Obiettivi viola: rigore e assist per Hojbjerg, naufragio Portogallo con la Danimarca

Il Portogallo accusa il clima post Ronaldo con il "fantasma" dell'asso lusitano sullo stadio e tante magliette numero 7 a fare da cornice, ma a esultare come CR7 è stato Hojlund con una doppietta. Portogallo distratto (anche dalla qualificazione già in tasca), Danimarca in forma e l'1-4 è servito.

A sbloccare la gara alla fine del primo tempo è stato uno dei giocatori più nominati a Firenze, Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista del Marsiglia e capitano danese, accostato alla Fiorentina che già in estate lo aveva corteggiato. Il giocatore al 43' ha trasformato infatti un rigore per il vantaggio della Danimarca, ma ha anche fatto una gara di sostanza per tutti i 90'. Nella ripresa si esalta invece Hojlund che in sette minuti affonda il Portogallo con una doppietta (50' e 57') ed esulta come Ronaldo appunto; e assistman del secondo gol dell'attaccante del Napoli è ancora Hojbjerg. Al 75' arriva il poker danese con Andersen mentre recupero il gol bandiera portoghese è di Bernardo Silva. La Danimarca è seconda a -3 proprio dal Portogallo e la vittoria permette di mantenere la Norvegia a distanza di tre punti.