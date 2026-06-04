Stasera si celebra "il mito della Fiorentina ye-ye". L'evento a Scarperia
Giovedì 4 giugno al Palazzo dei Vicari di Scarperia andrà in scena "𝗨𝗡 𝗦𝗘𝗖𝗢𝗟𝗢 𝗗𝗜 𝗔𝗩𝗩𝗘𝗡𝗧𝗨𝗥𝗘 𝗗𝗔𝗟 𝗕𝗜𝗔𝗡𝗖𝗢𝗥𝗢𝗦𝗦𝗢 𝗔𝗟 𝗩𝗜𝗢𝗟𝗔", la seconda serata dedicata al "Mito senza tempo della Fiorentina yé-yé". Una serata organizzata dall'Associazione "Storia Viola" con il sostegno di Comune di Scarperia e San Piero. In questa seconda serata si parlerà del periodo compreso fra la finale di Coppa Campioni del 1957 fino alla metà degli anni settanta passando dal secondo Scudetto
La serata si aprirà con un apericena alle ore 19:30 gestito dall'associazione Pro Loco Scarperia con il prezioso contributo di attività commerciali di Scarperia. Per l'apericena è richiesta la prenotazione, il ricavato andrà in beneficenza a Il DelpHino OdV
L'incontro con gli ospiti inizierà alle 21:00 ospiti Salvatore "Ciccio" Esposito, Luciano Chiarugi, Claudio Merlo e altri ospiti del mondo del calcio
Info e prenotazioni apericena:
tel. 055 8468165
Whatsapp 3534364738
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