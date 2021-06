STAMPA OLANDESE, Pagata la stupidità di De Boer

(ANSA) - AMSTERDAM, 28 GIU - "Gli Oranje pagano pegno per la stupidità di Frank de Boer". E' durissimo l'attacco del 'Telegraaf', il più diffuso dei quotidiani olandesi, al tecnico della Nazionale eliminata ieri dalla Repubblica Ceca e che è stato nel mirino della critica find al giorno del suo insediamento. "L'Olanda ha gettato sabbia negli occhi di tutti, compresa se stessa, per tre settimane - continua l'articolo -. Poi è stata eliminata da un gruppo di calciatori mediocri e ora guarderà il resto della competizione europea in televisione. I cechi, una squadra a livello del Groningen, hanno smascherato l'allenatore della nazionale, il suo disastroso 3-5-2 e le 'stelle' di Liverpool, Barcellona, PSG, Inter e Juventus". Il Telegraaf se la prende quindi anche con i giocatori, anche se il colpevole principale rimane De Boer definito "stupido". Insomma, aveva ragione Mourinho che, commentando l'Olana, dalle colonne del 'Sun' aveva previsto che "non penso che raggiungeranno la semifinale". Detto e fatto: l'Olanda è uscita agli ottavi. (ANSA).