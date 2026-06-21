La Spagna non inciampa e travolge l'Arabia Saudita: finisce 4-0

La Spagna non inciampa e travolge l'Arabia Saudita: finisce 4-0FirenzeViola.it
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Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

La Spagna non delude due volte. Dopo il pareggio inaspettato contro Capo Verde travolge totalmente l'Arabia Saudita con un netto... La squadra di De La Fuente parte subito forte e in meno di mezz'ora è avanti con le reti di Yamal e la doppietta di Oyarzabal. Nella ripresa la musica non cambia e sugli sviluppi di un corner di Baena, la Spagna va sul 4-0 con lo sfortunato autorete di Al-Tambakti, che chiude definitivamente la pratica.