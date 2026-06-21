La Spagna non inciampa e travolge l'Arabia Saudita: finisce 4-0
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La Spagna non delude due volte. Dopo il pareggio inaspettato contro Capo Verde travolge totalmente l'Arabia Saudita con un netto... La squadra di De La Fuente parte subito forte e in meno di mezz'ora è avanti con le reti di Yamal e la doppietta di Oyarzabal. Nella ripresa la musica non cambia e sugli sviluppi di un corner di Baena, la Spagna va sul 4-0 con lo sfortunato autorete di Al-Tambakti, che chiude definitivamente la pratica.
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