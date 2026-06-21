Bielsa contro gli hydration break dei Mondiali: “Alterano la concezione del calcio”
Alla vigilia della gara contro Capo Verde, seconda giornata del Mondiale, Marcelo Bielsa ha espresso una posizione critica su una delle novità introdotte dalla FIFA. Il commissario tecnico dell’Uruguay si è detto contrario agli hydration break, pensati per gestire le alte temperature nelle sedi del torneo, in linea con altre opinioni già emerse, tra cui quella di Jürgen Klopp, che aveva sottolineato come tali pause possano favorire soprattutto tv e sponsor.
Bielsa ha invece evidenziato un impatto più profondo sul gioco, dichiarando: "Altera la concezione del calcio". Secondo il tecnico argentino, la suddivisione dei tempi in più fasi con interruzioni obbligatorie rappresenta un cambiamento che modifica la natura stessa dello sport: "Giocare quattro volte invece di due altera la concezione di ciò che è stato culturalmente costruito per interpretare il calcio".
La FIFA ha difeso la misura spiegandola con esigenze legate alla tutela della salute dei calciatori in condizioni climatiche estreme, ma il tema continua a dividere opinioni e protagonisti del Mondiale.
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