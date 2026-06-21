Approcci di Fulham e Crystal Palace a Palladino, lui però ha rifiutato
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L'ex allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino è senza panchina dopo l'addio all'Atalanta (con cui è comunque sotto contratto fino al 2028), club nel quale ha allenato la stagione appena terminata subentrando al posto di Juric a campionato in corso. Secondo quanto riporta Tuttosport, il tecnico di Mugnano di Napoli sta aspettando l'offerta giusta perché avrebbe detto di no a due club inglesi. Il quotidiano riporta il rifiuto di Palladino a Fulham e Crystal Palace che avevano provato l'approccio con l'ex allenatore tra le altre della Fiorentina.
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