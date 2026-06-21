Thorstvedt dribbla le domande sul futuro. E su Grosso: "Gli mando l'in bocca al lupo"

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Intervenuto direttamente dal ritiro della Norvegia al Mondiale, il centrocampista del Sassuolo Kristian Thorstvedt ha risposto ad alcune domande anche sull'attualità del calcio italiano, partendo dall'approdo di Carnevali alla Juventus arrivando fino alle voci che lo riguardano. "A Grosso mando un grande in bocca al lupo. Abbiamo perso un allenatore molto bravo, ma allo stesso tempo ne è arrivato un altro di valore - le parole riportate da gazzetta.it. Aquilani lo conosco ma non ho ancora avuto occasione di parlarci. Lo farò quando tornerò a Sassuolo. Spero che Aquilani faccia un ottimo lavoro con la squadra e che potremo toglierci grandi soddisfazioni".

In merito al futuro inoltre aggiunge: "In questo momento penso soltanto al Mondiale. Per tutto il resto ci sarà tempo più avanti".