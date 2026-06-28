Sottil rientra in viola dopo la delusione a Lecce. Potrebbe essere l'ultima occasione

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Il futuro di Riccardo Sottil potrebbe decidersi nelle prossime settimane. Come sottolinea La Nazione, il rientro dell'esterno al Viola Park dopo il prestito al Lecce rappresenta probabilmente l'ultima occasione per convincere la Fiorentina a puntare ancora su di lui. L'esperienza in Salento non ha lasciato il segno sul piano del rendimento e, dopo l'ennesimo ritorno a Firenze, il classe 1999 è chiamato a dare finalmente continuità a un talento che finora si è visto soltanto a sprazzi. Paradossalmente, il nuovo corso tecnico potrebbe offrirgli l'opportunità migliore degli ultimi anni.

Sottil nel calcio di Grosso

Fabio Grosso ha sempre fatto del 4-3-3 il suo sistema di riferimento e, allo stato attuale, la rosa viola è priva di esterni offensivi di ruolo. Uno scenario che potrebbe garantire a Sottil spazio per mettersi in mostra già durante il ritiro estivo. Nel corso della sua esperienza in maglia viola, però, il definitivo salto di qualità non è mai arrivato: tra problemi fisici, poca continuità e prestazioni altalenanti, il prodotto del vivaio gigliato non è riuscito a imporsi stabilmente. Anche i prestiti a Pescara, Cagliari, Milan e Lecce non hanno cambiato il corso della sua carriera. La Fiorentina, tuttavia, non ha mai deciso di separarsi definitivamente da un giocatore che continua a possedere doti atletiche e qualità nell'uno contro uno. Il contratto in scadenza tra un anno rende però questa estate decisiva: secondo La Nazione, senza una svolta concreta durante la preparazione estiva, il divorzio a fine stagione appare destinato a diventare inevitabile.