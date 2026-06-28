Mandragora-Besiktas, gli approcci dei turchi continuano a non andare oltre

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Tra i giocatori che potrebbero lasciare la Fiorentina nelle prossime settimane c'è anche Rolando Mandragora. Come riporta il Corriere Fiorentino, il centrocampista continua a piacere al Besiktas di Vincenzo Italiano, che lo riabbraccerebbe volentieri dopo l'esperienza condivisa a Firenze. I primi tentativi del club turco, però, non hanno prodotto sviluppi concreti e la trattativa resta in una fase di stallo. La società viola, infatti, non ha intenzione di svendere i propri giocatori.

Fabio Paratici è chiamato a gestire una rosa numerosa, riducendo gli esuberi e trovando il giusto equilibrio tra cessioni e nuovi acquisti, anche per rispettare le esigenze di bilancio. L'obiettivo è quello di monetizzare dalle partenze senza abbassare le richieste economiche, così da finanziare i prossimi innesti. Secondo il Corriere Fiorentino, una volta archiviata definitivamente la chiusura del bilancio, il direttore sportivo potrà accelerare sia sul fronte delle uscite sia su quello degli acquisti, dando un'impronta sempre più marcata alla nuova Fiorentina che sarà affidata a Fabio Grosso.