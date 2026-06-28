Messi ancora in gol, pari Colombia-Portogallo: ecco i sedicesimi del Mondiale

vedi letture

Nella notte italiana è diventato chiaro il quadro dei sedicesimi di finale del Mondiale 2026, con tutti i gironi che si sono completati. A prendersi la scena è stato ancora Leo Messi, autore della sesta rete nel torneo su calcio di punizione, subentrando nel corso di Giordania-Argentina che ha visto i campioni in carica vincere per 3-1 (Lautaro su rigore e Lo Celso su punizione gli altri marcatori) e chiudere il gruppo J al primo posto con nove punti. Pareggiano invece per 3-3 Austria e Algeria per il risultato che serviva entrambe, avanzando tutte e due ai sedicesimi.

Nelle ore precedenti, invece, Colombia-Portogallo è finita 0-0 (con una rete annullata ai Cafeteros per centimetri) e dunque con i sudamericani qualificati da primi con sette punti, mentre i lusitani si accontentano della seconda piazzola. La Repubblica Democratica del Congo invece piega per 3-1 l'Uzbekistan e approda ai sedicesimi tra le migliori terze, col tabellone della fase a eliminazione diretta che prende forma in questo modo:

Sudafrica - Canada (Domenica 28 giugno - ore 21)

Brasile - Giappone (Lunedì 29 giugno - ore 19)

Germania - Paraguay (Lunedì 29 giugno - ore 22.30)

Olanda - Marocco (Martedì 30 giugno - ore 3)

Costa d'Avorio - Norvegia (Martedì 30 giugno - ore 19)

Francia - Svezia (Martedì 30 giugno - ore 23)

Messico - Ecuador (Mercoledì 1 luglio - ore 3)

Inghilterra - Congo (Mercoledì 1 luglio - ore 18)

Belgio - Senegal (Mercoledì 1 luglio - ore 22)

Stati Uniti - Bosnia Erzegovina (Giovedì 2 luglio - ore 2)

Spagna - Austria (Giovedì 2 luglio - ore 21)

Portogallo - Croazia (Venerdì 3 luglio - ore 1)

Svizzera - Algeria (Venerdì 3 luglio - ore 5)

Australia - Egitto (Venerdì 3 luglio - ore 20.00)

Argentina - Capo Verde (Sabato 4 luglio - ore 00.00)

Colombia - Ghana (Sabato 4 luglio - ore 3.30)