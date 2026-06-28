Messi ancora in gol, pari Colombia-Portogallo: ecco i sedicesimi del Mondiale
Nella notte italiana è diventato chiaro il quadro dei sedicesimi di finale del Mondiale 2026, con tutti i gironi che si sono completati. A prendersi la scena è stato ancora Leo Messi, autore della sesta rete nel torneo su calcio di punizione, subentrando nel corso di Giordania-Argentina che ha visto i campioni in carica vincere per 3-1 (Lautaro su rigore e Lo Celso su punizione gli altri marcatori) e chiudere il gruppo J al primo posto con nove punti. Pareggiano invece per 3-3 Austria e Algeria per il risultato che serviva entrambe, avanzando tutte e due ai sedicesimi.
Nelle ore precedenti, invece, Colombia-Portogallo è finita 0-0 (con una rete annullata ai Cafeteros per centimetri) e dunque con i sudamericani qualificati da primi con sette punti, mentre i lusitani si accontentano della seconda piazzola. La Repubblica Democratica del Congo invece piega per 3-1 l'Uzbekistan e approda ai sedicesimi tra le migliori terze, col tabellone della fase a eliminazione diretta che prende forma in questo modo:
Sudafrica - Canada (Domenica 28 giugno - ore 21)
Brasile - Giappone (Lunedì 29 giugno - ore 19)
Germania - Paraguay (Lunedì 29 giugno - ore 22.30)
Olanda - Marocco (Martedì 30 giugno - ore 3)
Costa d'Avorio - Norvegia (Martedì 30 giugno - ore 19)
Francia - Svezia (Martedì 30 giugno - ore 23)
Messico - Ecuador (Mercoledì 1 luglio - ore 3)
Inghilterra - Congo (Mercoledì 1 luglio - ore 18)
Belgio - Senegal (Mercoledì 1 luglio - ore 22)
Stati Uniti - Bosnia Erzegovina (Giovedì 2 luglio - ore 2)
Spagna - Austria (Giovedì 2 luglio - ore 21)
Portogallo - Croazia (Venerdì 3 luglio - ore 1)
Svizzera - Algeria (Venerdì 3 luglio - ore 5)
Australia - Egitto (Venerdì 3 luglio - ore 20.00)
Argentina - Capo Verde (Sabato 4 luglio - ore 00.00)
Colombia - Ghana (Sabato 4 luglio - ore 3.30)
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