Panama-Inghilterra, le scelte ufficiali dei ct per il 3° turno del gruppo L

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È tutto pronto al MetLife Stadium per l’ultima giornata del gruppo L dei Mondiali. In campo Panama, ultimo e ancora a zero punti, contro l’Inghilterra, prima a quota 4 e a pari punti con il Ghana, che in contemporanea sfiderà la Croazia. In caso di pareggio su entrambi i campi, quindi tra Panama-Inghilterra e Croazia-Ghana, a chiudere in testa sarebbe comunque la nazionale dei Tre Leoni, grazie alla miglior differenza reti. Di seguito le scelte ufficiali dei due commissari tecnici.

PANAMA (5-4-1): Mosquera, Blackman, Cordoba, Ramos, Murillo, Andrade, Martinez, Barcenas, Harvey, Rodriguez, Fajardo. Ct: Christiansen.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Guehi, Konsa, O'Reilly; Rice, Anderson; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane. Ct: Tuchel.