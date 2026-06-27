Mondiale, gruppo L: le formazioni ufficiali di Croazia-Ghana. Pongracic parte dal 1'
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Vero e proprio scontro diretto per il passaggio ai sedicesimi di finale tra Croazia e Ghana. Dalic schiera Budimir come riferimento offensivo con alle spalle Vlasic, Sucic e Baturina. Da segnalare la presenza nell'undici titolare di Marin Pongracic, alla sua seconda presenza in questo Mondiale. Dall'altra parte il ct Queiroz con il tridente Sulemana, Ayew, Semenyo. Si gioca a Filadelfia. Calcio d'inizio alle 23 italiane. Ecco le formazioni ufficiali del match:
CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Pongracic, Sutalo, Perisic; Kovacic, Modric; Vlasic, Sucic, Baturina; Budimir. Ct. Dalic
GHANA (4-3-3): Asare; Seneya, Adjetei, Luckassen, Mensah; Partey, Owusu, Sibo; K. Sulemana, Ayew, Semenyo. Ct. Queiroz
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