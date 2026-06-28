Le alternative a Koleosho portano a Sassuolo: non tramontano Volpato e Laurienté

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Luca Koleosho resta la prima scelta della Fiorentina per rinforzare le corsie offensive, ma la decisione definitiva spetta ancora al giocatore. Come spiega il Corriere dello Sport-Stadio, l'esterno del Burnley si è preso qualche giorno di riflessione prima di sciogliere le riserve sul proprio futuro. Il trasferimento in Italia potrebbe rappresentare un vantaggio anche in ottica Nazionale, oltre a permettergli di ritrovare a Firenze l'amico Cher Ndour. Allo stesso tempo, il classe 2004 è consapevole di essere seguito da diversi club europei e non vuole precludersi altre opportunità. Se dovesse arrivare il via libera del giocatore, l'operazione sarebbe già impostata: circa 10 milioni di euro al Burnley e un contratto quinquennale da un milione di euro a stagione per l'esterno.

Volpato e Laurienté sullo sfondo

Nel frattempo la dirigenza viola continua a lavorare anche su possibili alternative. Restano infatti vivi i nomi di Cristian Volpato e Armand Laurienté, due profili particolarmente apprezzati da Fabio Grosso. Rispetto a Koleosho, però, entrambi comporterebbero un investimento economico decisamente superiore. Per arrivare al fantasista del Sassuolo sarebbero infatti necessari tra i 15 e i 20 milioni di euro, mentre per Laurienté la valutazione oscilla addirittura tra i 20 e i 25 milioni. La posizione di Volpato potrebbe inoltre dipendere dal futuro di Domenico Berardi: qualora il capitano neroverde dovesse lasciare Sassuolo, il giovane italo-australiano avrebbe maggiore spazio e potrebbe diventare un punto fermo della formazione emiliana, rendendo ancora più complicata una sua cessione alla Fiorentina.