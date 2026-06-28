Le alternative a Koleosho portano a Sassuolo: non tramontano Volpato e Laurienté

Le alternative a Koleosho portano a Sassuolo: non tramontano Volpato e LaurientéFirenzeViola.it
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Oggi alle 13:20News
di Redazione FV

Luca Koleosho resta la prima scelta della Fiorentina per rinforzare le corsie offensive, ma la decisione definitiva spetta ancora al giocatore. Come spiega il Corriere dello Sport-Stadio, l'esterno del Burnley si è preso qualche giorno di riflessione prima di sciogliere le riserve sul proprio futuro. Il trasferimento in Italia potrebbe rappresentare un vantaggio anche in ottica Nazionale, oltre a permettergli di ritrovare a Firenze l'amico Cher Ndour. Allo stesso tempo, il classe 2004 è consapevole di essere seguito da diversi club europei e non vuole precludersi altre opportunità. Se dovesse arrivare il via libera del giocatore, l'operazione sarebbe già impostata: circa 10 milioni di euro al Burnley e un contratto quinquennale da un milione di euro a stagione per l'esterno.

Volpato e Laurienté sullo sfondo

Nel frattempo la dirigenza viola continua a lavorare anche su possibili alternative. Restano infatti vivi i nomi di Cristian Volpato e Armand Laurienté, due profili particolarmente apprezzati da Fabio Grosso. Rispetto a Koleosho, però, entrambi comporterebbero un investimento economico decisamente superiore. Per arrivare al fantasista del Sassuolo sarebbero infatti necessari tra i 15 e i 20 milioni di euro, mentre per Laurienté la valutazione oscilla addirittura tra i 20 e i 25 milioni. La posizione di Volpato potrebbe inoltre dipendere dal futuro di Domenico Berardi: qualora il capitano neroverde dovesse lasciare Sassuolo, il giovane italo-australiano avrebbe maggiore spazio e potrebbe diventare un punto fermo della formazione emiliana, rendendo ancora più complicata una sua cessione alla Fiorentina.