Sottil non ha accettato ancora l'Avellino, che allora torna su Girma

Sottil non ha accettato ancora l'Avellino, che allora torna su GirmaFirenzeViola.it
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Oggi alle 22:00News
di Redazione FV

L'Avellino continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo negli ultimi giorni di mercato. I biancoverdi si sono avvicinati a Riccardo Sottil, esterno di proprietà della Fiorentina, ma manca ancora un passaggio fondamentale per sbloccare l'operazione: il giocatore non ha infatti dato il proprio via libera al trasferimento.

Per questo motivo il direttore sportivo Mario Aiello sta valutando contemporaneamente altri profili per non farsi trovare impreparato. Secondo quanto riportato da Sportitalia, tra le alternative è tornato con forza il nome di Natan Girma. Il giocatore era già stato seguito dall'Avellino nella fase iniziale del calciomercato visto che l'allenatore Nesta lo conosce bene.