Schmid: "Una notte magica per il Frosinone. Bravi anche a difendere"

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Il trequartista del Frosinone Romano Schmid ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il successo esterno per 0-3 sul campo della Fiorentina nel match valido per la 2^ giornata di Serie A: "Una notte magica, abbiamo lavorato tanto per ottenerla. Bravi a difendere quando la Fiorentina attaccava e a segnare quando abbiamo avuto le occasione".

Come si sta trovando?

"Mi trovo molto bene in Italia, era il mio sogno venire a giocare qui. Chi c'era ha accolto bene i nuovi e non vedo l'ora di continuare a giocare in questa squadra".

Prima vittoria in A per Alvini?

"Lo sapevo e ne sono molto felice come tutta la squadra. Dobbiamo lavorare giorno dopo giorno e continuare a migliorare, nel primo tempo abbiamo rischiato di subire gol".