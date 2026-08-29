Fischi per David, ma la Juventus vince: 2-0 al Parma firmato Nico Gonzalez

Fischi per David, ma la Juventus vince: 2-0 al Parma firmato Nico GonzalezFirenzeViola.it
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Oggi alle 22:46News
di Giacomo A. Galassi

La Juventus batte 2-0 il Parma nella sfida di questo sabato sera in Serie A. Lo fa dopo una sfida bloccata per circa un'ora allo Stadium, che non ha risparmiato di fischi Jonathan David prima che Spalletti sostituisse l'attaccante canadese. Pochi dopo la sua uscita dal campo, peraltro, è arrivato il gol che ha sbloccato la gara da parte di Nico Gonzalez. Nel finale il gol che ha chiuso definitivamente la sfida di Koopmeiners, per la seconda vittoria in altrettante partite per i bianconeri.