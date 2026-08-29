De Gea: "Fischi giusti dei tifosi. Non possiamo prendere 7 gol in 2 partite"

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David De Gea ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro il Frosinone, iniziando da una riflessione sui fischi dei tifosi: "Arrivano perché abbiamo perso 4-0 la prima e 3-0 una partita in una serata speciale come questa. Sono normali, dobbiamo lavorare di più perché non possiamo prendere 7 gol nelle prime due partite".

Ma come mai prendete quei gol?

"Un po' di tutto. Ci metto anche un po' di poca conoscenza tra di noi, avevamo tre difensori nuovi. Ma anche che rendiamo troppo facile le cose agli avversari, la distanza tra di noi non è perfetta e su questo dobbiamo lavorare. Abbiamo tanti giocatori nuovi e di qualità. È l'inizio ma dobbiamo capire subito per che squadra stiamo giocando. Dobbiamo imparare a non prendere questi gol facili".

Cosa dovete migliorare?

"Per forza dobbiamo fare meglio dell'anno scorso. Dobbiamo trovare responsabilità individuali, a partire da me che sono capitano. Per far capire a tutti dove siamo e come prendere i 3 punti a tutti i costi. Manca un po' di lavoro, dobbiamo migliorare".