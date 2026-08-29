Abodi: "Auguri Fiorentina. La 'fabbrica del futuro' e il Franchi ti consacreranno"

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Il Ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi, sul proprio profilo social, ha voluto omaggiare la Fiorentina nel giorno del suo Centenario: "Il 29 agosto del 1926 due storie, due realtà sportive si incontrarono per dare vita a qualcosa che sarebbe diventato molto più grande di una squadra di calcio: la Fiorentina. Da allora la 'Viola' ha attraversato un secolo di storia, di vittorie e di attese, di campioni e di bandiere, di generazioni cresciute con una maglia nel cuore e Firenze sempre dentro, scrivendo pagine che appartengono alla memoria di una città intera e della sua comunità". Ha scritto Abodi che poi ha aggiunto: "Perché la Fiorentina non è soltanto la squadra di Firenze, è una parte importante della sua identità, della sua bellezza, della sua passione e di quel modo di vivere il calcio come appassionata appartenenza. Cento anni dopo, quel viola continua a unire generazioni, a superare il tempo e le distanze, a sincronizzare i cuori, a raccontare una storia che è parte di chi ha vissuto le sue emozioni ed è sempre pronto a rinnovarle, anche grazie all'appassionata generosità della famiglia Commisso".

Il ministro ha poi concluso: "La meravigliosa 'fabbrica del futuro' di Bagno a Ripoli e un affascinante Stadio Franchi rinnovato, consacreranno definitivamente il ruolo sociale e sportivo di questo club. Auguri Fiorentina, per questo meraviglioso secolo di vita e per tutto quello che ancora saprai regalare alla tua gente, alla tua città e al calcio italiano".