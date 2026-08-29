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Niente Olympiacos per Dodo: i greci annunciano l'acquisto di Pedersen

Niente Olympiacos per Dodo: i greci annunciano l'acquisto di PedersenFirenzeViola.it
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Oggi alle 21:30News
di Redazione FV

Marcus Pedersen è un nuovo giocatore dell'Olympiacos.

Dopo una settimana di attesa e alcuni giorni ad attendere il via libera definitivo, con i greci che si erano informati anche per Dodo della Fiorentina, il club di Atene ha ufficializzato in serata l'acquisto dell'esterno del Torino. 