Alvini (DAZN): "Il punteggio è bugiardo ma abbiamo imparato dalla Juventus"

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Massimiliano Alvini parla a DAZN dopo la vittoria 3-0 in casa della Fiorentina: "Il punteggio è troppo pesante per come è stata pesante perché la Fiorentina ha avuto diverse occasioni. Ma noi ce la siamo giocata con idee, con attenzione, mostrando il nostro stile e la nostra identità. Per noi è una vittoria importante, sono contento per tutti. Domenica con la Juventus abbiamo subito su certi aspetti dell'atteggiamento e oggi quando lo stadio spingeva e c'era il rischio di prendere gol, la squadra è stata più lucida palleggiando meglio. Do merito ai calciatori che hanno lavorato bene in settimana".

Raimondo?

"In Italia spesso si tende a dare giudizi affrettati sui ragazzi. Raimondo deve crescere ma io e il direttore volevamo assolutamente confermare. Deve continuare a lavorare così e farà un percorso eccellente".

