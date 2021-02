SONETTI, Oggi i difensori sono impazziti. Prandelli...

Intervenuto sui temi più caldi di casa Fiorentina, Nedo Sonetti, allenatore ed ex giocatore dello Spezia, ha parlato così: “Da quando è arrivato Prandelli, sotto il profilo del gioco, la Fiorentina è migliorata. Non è che giochi male, ci sono dei momenti nella gara in cui la squadra ha difficoltà di concentrazione e determinazione, sia in fase offensiva, sia in quella difensiva. Prandelli ha ricostruito Vlahovic e questa è una nota di merito. Poi ci sono stati degli errori enormi, come si fa a lasciare Quagliarella da solo in area. I difensori oggi sono partiti di testa, lasciano la marcatura perché vogliono coprire la zona, ma quale zona?! In area di rigore si marcano gli attaccanti. La copertura? La fa la sintonia tra i reparti. La fase difensiva è troppo importante, perché i campionati si vincono con una difesa inossidabile, poi anche con gli attaccanti e i mediani. Lo Spezia? Mi piace molto l’atteggiamento di italiano, è una squadra che deve essere presa con grande considerazione. Basta guardare cosa hanno fatto col Milan, l’hanno annichilito. Cambi di Prandelli in ritardo? Ci sono allenatori che li hanno fati anche al 90esimo. Non conosco il motivo dell’ascella di Prandelli. Le cinque sostituzioni “rincoglioniscono” la gente. L’allenatore p quello che riesce a leggere la partita e fare le sostituzioni nel momento opportuno. Fiorentina in Europa? Dietro alla Fiorentina ci sono squadre che si sono trovate in questa situazione. Il problema della salvezza è che i giocatori non sono grandi, ma sono buoni interpreti e devono mettersi completamente a disposizione. Bonaventura? Mi sembra che abbia raggiunto un buon livello di forma, sta giocando delle buone gare. Amrabat? Nel centrocampo della Fiorentina è indispensabile, non sarà un regista alla Pirlo, ma corre come un dannato. Vlahovic? Questo ragazzo è migliorato in personalità, prima aveva dei problemi che ha risolto. Oggi è il giocatore più importante della squadra, è importante sostenerlo, perché a 20 anni si possono fare degli errori”.