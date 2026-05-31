Solomon assente in Nazionale: arriverà alla vigilia della partita contro l'Albania

Solomon assente in Nazionale: arriverà alla vigilia della partita contro l'AlbaniaFirenzeViola.it
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Oggi alle 21:00News
di Redazione FV

Secondo quanto riportato da alcuni media israeliani, l'esterno della Fiorentina, Manor Solomon, oggi non era presente all'allenamento con la sua Nazionale. Infatti, Solomon raggiungerà i suoi compagni in Albania, dove si terrà la partita amichevole il 3 giugno. Dunque difficile che all'esterno sia concesso un minutaggio elevato in questa partita.