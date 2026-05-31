Il ct Popovic su Volpato: "Ci ha fatto capire di voler giocare per l'Australia"

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L'attaccante del Sassuolo, accostato anche alla Fiorentina, Cristian Volpato è tra i pre-convocati dell'Australia (dove è nato e nonostante le giovanili in azzurro) per i Mondiali. Oggi la federazione scioglierà le riserve ed intanto ecco cosa ha spiegato il ct dei Socceroos Tony Popovic sulla convocazione del giocatore italo-australiano: "Ci ha fatto capire che vuole giocare per l'Australia. Non gli abbiamo fatto pressioni né gli abbiamo chiesto se avesse cambiato idea, se potesse venire ai Mondiali. Lo abbiamo sempre apprezzato come calciatore, questo non è cambiato, ma dovevo anche rispettare la decisione del giocatore. Non posso dirvi cosa mi ha detto quando ci siamo incontrati".

La svolta di Volpato

"Che vuole giocare per l'Australia, ecco cosa è successo. Una volta capito che il desiderio, il passo successivo era firmare i moduli necessari e sbrigare tutte le pratiche burocratiche per rendere possibile tutto ciò. E lui ha fatto tutto il necessario".

La scelta della Federazione

Conclude quindi il ct dell'Australia: "A quel punto stava a noi decidere. E la Federcalcio ha fatto un ottimo lavoro perché tutto ciò fosse possibile in poco tempo. Così siamo arrivati alla decisione di convocarlo, se avessimo bisogno, domani potrebbe giocare. Però per questo vedremo".