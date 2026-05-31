Kvicha Kvaratskhelia è l'MVP della Champions League: ecco tutti i premi
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Dopo la vittoria di ieri sera del Paris Saint-Germain ai danni dell'Arsenal di Mikel Arteta, battuto solo ai rigori dal sinistro alto sulla traversa di Gabriel, la UEFA ha pubblicato i vincitori dei vari premi. Questi i vincitori e il rispettivo premio: Kvicha Kvaratskhelia è l'MVP della competizione, Arda Guler è il miglior giovane e infine a Federico Valverde va il premio per la rete più bella.
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