Conte-De Bruyne, Stellini riaccende la miccia: "Non ha trasmesso entusiasmo"

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Dopo le parole al veleno di Kevin De Bruyne, che non le ha mandate a dire al suo ex allenatore Antonio Conte, sottolineando la sua felicità nel sapere che Conte se ne sarebbe andato, ha risposto Cristian Stellini (vice di Conte) parlando del belga come un calciatore che nel corso di questa stagione non ha trasmesso né gioia né entusiasmo.