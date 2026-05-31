Fiorentina, la dura stagione si riflette nel valore della rosa: ben 51 milioni in meno
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Dopo la deludente stagione della Fiorentina, salvatasi alla fine del campionato, dopo un grande spavento retrocessione, ed eliminata dalla Conference dalla vincitrice, il Crystal Palace, vede crollare anche il valore di mercato dei suoi calciatori. Secondo quanto raccolto da Transfermarkt.it la Fiorentina è la quinta rosa che ha perso di più da questo punto di vista, ben 51 milioni di euro. Davanti a lei solo: Lazio (53 milioni), Inter (61 milioni), Juventus (83 milioni) e Napoli (100 milioni).
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