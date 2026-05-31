Martinelli piace in Serie B: il giovane viola è stato sondato dall'Avellino

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Il giovane talento della Fiorentina, Tommaso Martinelli, dopo le sue eccellenti partite con la Sampdoria, è finito tra i più monitorati tra i club di Serie B. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il classe 2006 è stato sondato dall'Avellino, che si sarebbe fatta avanti con l'intento di portare un giovane portiere in rosa. Nonostante ciò rimane forte l'interesse della Sampdoria. Il club ligure, infatti, vuole tenersi stretta il suo portiere, che avrebbe piacere a continuare a crescere con la maglia blucerchiata.