Empoli, Corsi festeggia i 35 anni di presidenza: "I prossimi 35 meglio di questi"

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Oggi per l'Empoli è un giorno importante visto che festeggia i 35 anni di presidenza di Fabrizio Corsi, in carica dal 31 maggio 1991. Il club attraversa un momento particolare con voci anche di ingressi in società se non un passaggio di mano. Ma a Il Tirreno Corsi ha rilanciato. Ecco alcuni stralci dell'intervista riportata anche dai social ufficiali dell'Empoli.

Traguardo importante

"Non avrei mai pensato di arrivare a tanto – ha commentato il Presidente al quotidiano – di restare in carica per 35 anni. Quando diventai presidente, il mio sogno era vivere almeno una stagione in Serie B, poi invece... Ricordo lo spareggio promozione a Modena con il Como del 1996 quando quel sogno, la Serie B, diventava realtà e perché da lì è iniziato tutto. Oggi non basterebbe un libro per mettere insieme i ricordi, ne servirebbe almeno uno per ogni ciclo. Quante persone ho incontrato? Spesso il mio pensiero va a chi non c’è più, ma è davvero difficile metterle in fila tutte. Ho avuto la fortuna di trovare allenatori bravi e autentici maestri di calcio, ho avuto campioni per cui davvero servirebbe un’enciclopedia più che un libro. I prossimi 35 anni dell’Empoli? Come e meglio di questi”.

I successi

35 anni di presidenza Corsi, 12784 giorni. Una storia di famiglia proseguita con l'ingresso in società di Rebecca, oggi Ad e Vice Presidente. La promozione in B del 1996 e lo stesso anno la vittoria della Coppa Italia di Serie C, la prima promozione nella massima serie del 1997, le cinque successive. 16 campionati di Serie A con il settimo posto e la Coppa Uefa nel 2007 come punta massima. E se guardiamo il settore giovanile, oltre ai tanti talenti lanciati, due scudetti Primavera, una storica partecipazione alla Youth League, un Torneo di Viareggio, una Coppa Italia Primavera e un tricolore Under 16.