Solidarietà: il popolo viola del Valdarno fa di nuovo centro per Lorenzo Ballocci

Domani, martedì 6 ottobre, alle ore 12.30, in Sala Gonfalone del Palazzo del Pegaso, si terrà la conferenza stampa per presentare l’esito della raccolta fondi promossa a sostegno del piccolo Lorenzo Ballocci, il bambino per il quale è necessario un intervento chirurgico negli Stati Uniti. L’iniziativa era stata presentata alcuni mesi fa a Palazzo del Pegaso e ha visto impegnati insieme l’Associazione Solo Viola, il Gruppo Valdarno Viola e la Fondazione Alice Benvenuti ETS, con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere Lorenzo e la sua famiglia.

La raccolta, nata anche nel ricordo del giornalista sportivo Alessandro Rialti, ha coinvolto il popolo viola e il territorio in una grande dimostrazione di solidarietà. Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati i risultati raggiunti e i fondi raccolti grazie alla mobilitazione di associazioni, tifosi e cittadini. Interverranno: Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale; Andrea Rossi, sindaco di Loro Ciuffenna; Lucia Betti e Mario Benvenuti della Fondazione Alice Benvenuti ETS.