Italia U17 in campo alle 15.30 contro la Costa d'Avorio: Croci parte dalla panchina

Dopo la goleada all'esordio, per l'Italia Under 17 arriva un test più impegnativo. Gli Azzurrini di Daniele Franceschini tornano in campo oggi alle 15.30 contro la Costa d'Avorio, nella seconda giornata del Gruppo E del Mondiale in Qatar. La Nazionale arriva dal 6-0 rifilato alla Giamaica, mentre gli ivoriani hanno superato l'Uzbekistan per 2-1. Entrambe sono a quota tre punti: una vittoria garantirebbe la qualificazione ai sedicesimi di finale con una giornata d'anticipo. L'ultimo impegno della fase a gironi per l'Italia sarà proprio contro l'Uzbekistan, il 26 novembre.

Il Ct Franceschini cambia qualcosa rispetto alla vittoria a valanga di settimana scorsa: soprattutto davanti, con Federico Croci, talento classe 2010 della Fiorentina Primavera, autore di due gol all'esordio del Mondiale, che parte in panchina. Ecco le formazioni del match delle 15.30 (diretta su RaiSport)

ITALIA U17 (4-3-2-1): Galliera; Bonifazi, Diallo, Varali, Del Fabro; Gasparello, Okon-Engstler, Olivieri; Fugazzola, Corigliano; Perillo. Ct Franceschini.

COSTA D’AVORIO U17 (4-4-2): Keita; Abdouramane, Diabagate, Gnahore, Zoko; Traore, Coulibaly, Cisse, Youssouf Diabate; Harafat Diabate, Diarrassouba