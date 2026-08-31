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Sky: "Finite le visite mediche di Moise Kean con il Como"

Sky: "Finite le visite mediche di Moise Kean con il Como"FirenzeViola.it
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Oggi alle 17:55News
di Redazione FV

L'arrivo di Beto alla Fiorentina ha datto l'ok all'uscita di Moise Kean verso il Como. Il giocatore è stato infatti autorizzato a sostenere le visite mediche terminate in questi minuti, come mostra l'esperto di mercato Gianluca Di marzio sui propri social.