Roma-Lecce, Gasperini per tornare in testa alla classifica: le formazioni
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Dopo la vittoria contro la Fiorentina, in cui Malen e Dybala hanno dato spettacolo, la Roma vola a Lecce per la seconda giornata di Serie A, con il calcio d'inizio fissato alle 18:30. Queste le scelte di Gasperini e Di Francesco:
LECCE (5-3-2): Falcone; Veiga, Siebert, Gaspar, Tiago Gabriel, Ndaba; Gorter, Ngom; Coulibaly; Pierotti, Geubbels. Allenatore: Di Francesco. A disposizione: Bleve, Penev, Dembélé, Fatah, Fofana, Stulic, Berisha, N'Dri, Maleh, Gandelmann, Ilic, Esteban, Gallo, Scott, Laerke.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Koné, Cristante, Wesley; Dyabal, Soulé; Malen. Allenatore: Gasperini. A disposizione: De Marzi, Gollini, Koulierakis, Castro, De Roon, Molina, Balerdi, Pisilli, Mora, Ghilardi.
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