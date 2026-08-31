Mediana, Thorstvedt resta in pole position. Ma solo se parte Mandragora

Mediana, Thorstvedt resta in pole position. Ma solo se parte MandragoraFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:30News
di Redazione FV

La Fiorentina continua a lavorare per rinforzare il centrocampo e, secondo quanto riportato da TMW, potrebbe tornare alla carica per Kristian Thorstvedt. Il norvegese classe 1998 del Sassuolo, indicato personalmente da Fabio Grosso, è da tempo nel mirino del club viola e nelle ultime ore di mercato potrebbe essere oggetto di un nuovo assalto.

L’eventuale arrivo di Thorstvedt resta però legato alla partenza di Rolando Mandragora. Sul centrocampista classe 1997 si registra il forte interesse di due sue ex squadre: Torino e Genoa. Soltanto una sua uscita potrebbe liberare lo spazio necessario per un nuovo innesto nella mediana viola.