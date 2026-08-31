Pedullà: "Zirkzee prigioniero allo United. Gud-Lazio, trattativa in stand-by"

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L'esperto di mercato, Alfredo Pedullà ha parlato sul suo canale YouTube della situazione di Zirkzee e di Gudmundsson: "La Juventus è in chiusura per Nick Woltemade. Il club bianconero ha lasciato la pista Zirkzee perché ci sono sempre dei problemi dovuti al Manchester United che voleva un diritto che potesse diventare obbligo. Zirkzee per ora è prigioniero del club di Manchester. Gudmundsson ha aperto alla Lazio, ma ci sono dubbi sulla collocazione tattica, ora il calciatore della Fiorentina si trova appeso a un filo. La trattativa è in stand-by".

