Rowe-Atalanta è fatta, il Bologna non va su Gud: scelto Samuel Mbangula

Rowe-Atalanta è fatta, il Bologna non va su Gud: scelto Samuel MbangulaFirenzeViola.it
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Oggi alle 16:15News
di Redazione FV

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'Atalanta di Maurizio Sarri ha trovato finalmente l'accordo con il Bologna per Jonathan Rowe per un prestito con obbligo di riscatto a 35 milioni + 5 di bonus. La squadra rossublù, che negli ultimi giorni si era interessata a Gudmundsson proprio in caso di addio di Rowe, ha invece deciso di optare per Samuel Mbangula, in arrivo dal Werder Brema in prestito con diritto di riscatto. 