Serie A, gli orari della quarta giornata: Venezia-Fiorentina venerdì alle 20:45

Serie A, gli orari della quarta giornata: Venezia-Fiorentina venerdì alle 20:45FirenzeViola.it
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Oggi alle 16:40News
di Redazione FV

La Lega Serie A ha reso nota la programmazione delle partite della quarta giornata del nostro campionato. Apre il turno Venezia-Fiorentina, venerdì 11 settembre alle 20:45, mentre sabato si sfidano Genoa-Frosinone, Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari. Da inizio al programma della domenica Lecce-Monza, seguito da Napoli-Bologna e Sassuolo-Juventus. Chiude la giornata Como-Roma, Parma-Torino e Inter-Udinese. 

Questi tutti gli orari delle partite
11/09/2026 Venerdì 20.45 Venezia - Fiorentina
12/09/2026 Sabato 15.00 Genoa - Frosinone 
12/09/2026 Sabato 18.00 Lazio - Milan 
12/09/2026 Sabato 20.45 Atalanta - Cagliari 
13/09/2026 Domenica 15.00 Lecce - Monza 
13/09/2026 Domenica 18.00 Napoli - Bologna
13/09/2026 Domenica 20.45 Sassuolo - Juventus 
14/09/2026 Lunedì 18.30 Como - Parma 
14/09/2026 Lunedì 18.30 Torino - Roma
14/09/2026 Lunedì 20.45 Inter - Udinese 