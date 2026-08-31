Serie A, gli orari della quarta giornata: Venezia-Fiorentina venerdì alle 20:45
La Lega Serie A ha reso nota la programmazione delle partite della quarta giornata del nostro campionato. Apre il turno Venezia-Fiorentina, venerdì 11 settembre alle 20:45, mentre sabato si sfidano Genoa-Frosinone, Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari. Da inizio al programma della domenica Lecce-Monza, seguito da Napoli-Bologna e Sassuolo-Juventus. Chiude la giornata Como-Roma, Parma-Torino e Inter-Udinese.
Questi tutti gli orari delle partite:
11/09/2026 Venerdì 20.45 Venezia - Fiorentina
12/09/2026 Sabato 15.00 Genoa - Frosinone
12/09/2026 Sabato 18.00 Lazio - Milan
12/09/2026 Sabato 20.45 Atalanta - Cagliari
13/09/2026 Domenica 15.00 Lecce - Monza
13/09/2026 Domenica 18.00 Napoli - Bologna
13/09/2026 Domenica 20.45 Sassuolo - Juventus
14/09/2026 Lunedì 18.30 Como - Parma
14/09/2026 Lunedì 18.30 Torino - Roma
14/09/2026 Lunedì 20.45 Inter - Udinese
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