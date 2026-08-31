Ryanair e gli atleti robot (fallimentari): "Giocano meglio della Fiorentina"

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Dopo le figuracce contro Roma e Frosinone, in cui ha accumulato 7 reti subite e 0 segnate, la Fiorentina oltre ad essere criticata dai propri tifosi è stata derisa su X dalla compagnia aerea Ryanair, che ad un post sui fallimenti degli atleti robot in Cina ha commentato: "Giocano meglio della Fiorentina comunque".