Ryanair e gli atleti robot (fallimentari): "Giocano meglio della Fiorentina"
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Dopo le figuracce contro Roma e Frosinone, in cui ha accumulato 7 reti subite e 0 segnate, la Fiorentina oltre ad essere criticata dai propri tifosi è stata derisa su X dalla compagnia aerea Ryanair, che ad un post sui fallimenti degli atleti robot in Cina ha commentato: "Giocano meglio della Fiorentina comunque".
giocano meglio della Fiorentina comunque https://t.co/VuAcmfCe2f— Ryanair Italia (@Ryanair_IT) August 31, 2026
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Luca CalamaiKean come Vlahovic: due irriconoscenti. Paratici doveva risolvere prima il caso Moise. Zirkzee va bene ma ora Grosso dovrà ripartire con un nuovo progetto tattico. Il Centenario impreziosito dai tifosi
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