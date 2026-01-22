Si apre la settima giornata di Europa League con il Bologna. Le formazioni
Bologna in Irlanda per la settima sfida di Europa League contro il Celtic. La squadra di Italiano, ora a quota 11 punti, ha bisogno di una vittoria per sperare di entrare nella Top 8 del maxi girone a una giornata dalla fine. Gli scozzesi ora al 24esimo posto, alle basi dunque della zona play-off, necessitano di punti per poter rimanere in quella parte di classsifica per poi giocarsi la qualificazione all'ultima giornata. Le formazioni:
Bologna: Skorupski; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Ferguson, Moro, Pobega; Rowe, Dallinga, Dominguez. A disposizione: Ravaglia, Pessina, Holm, Orsolini, Odgaard, Lykogiannis, Cambiaghi, Vitik, Baroncioni, Lai, Castaldo, Negri. Allenatore: Vincenzo Italiano.
Celtic: Schmeichel; Donovan, Trusty, Scales, Tierney; McGregor, Hatate, Engels; Yang, Maeda, Tounekti. A disposizione: Sinisalo, Doohan, Nygren, Balikwisha, McCowan, Kenny, Paulo Bernardo, Murray, Forrest, McArdle, Ralston, Isiguzo. Allenatore: Martin O'Neill.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati