RFV Fratini: "Il presidente dei viola sarà Joseph Commisso. Ziolkowski nome per la difesa"

Michele Fratini, intermediario di mercato ed esperto di calcio internazionale è stato ospite durante la trasmissione "Palla al Centro" per Radio FirenzeViola. Ecco le sue dichiarazioni: "Il presidente della Fiorentina sarà Joseph Commisso, a prescindere dalle indiscrezioni ufficiali, sarà lui. Ogni padre fa qualcosa per il figlio, il signor Rocco Commisso lascia il Viola Park a noi fiorentini. Dico Joseph Commisso perché quando mi fu presentato all'interno dei campini da Giancarlo Antonioni fu un scena bellissima perché mi disse che non sapeva l'italiano e se potevo parlare io. Parlai con Joseph e sono rimasto in rapporti tranquillissimi. Rocco Commisso viene a Firenze, prende la Fiorentina e l'ha fatto soprattutto per il figlio. Joseph è proprio cambiato radicalmente, ci ricordavamo un Joseph diverso, l'ho visto impostato, poi ci sarà Mark Stephan, che è già all'interno della Fiorentina, è l'amministratore delegato già da quando c'era Barone. Barone se non erro ha comprato casa a Firenze, loro volevano la Fiorentina. Rocco Commisso è stato un grandissimo perché da novembre ha chiamato il numero uno a livelli internazionali e anche colui che parla l'inglese cioè Fabio Paratici, un grande manager".

Riguardo al mercato, ha un nome?

"Io penso che la Fiorentina non debba tanto ritoccare, perché gli undici in mente Vanoli li ha impressi bene. Ora è riuscito a togliere le mele marce e la Fiorentina ora deve solo allungare la coperta. Dovrebbe prendere Jan Ziolkowski, polacco, classe 2005 e difensore centrale. Questo ragazzo è un profilo che la Fiorentina dovrebbe prendere. Visto che abbiamo ritrovato Comuzzo, ci vuole un uomo d'ordine, un Acerbi della situazione. Speriamo che prendono Ziolkowski".