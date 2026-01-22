Gilardino verso l'Inter: "Abbiamo bisogno di punti e proveremo a farli contro chiunque"

(ANSA) - PISA, 22 GEN - "Domani incontriamo la prima della classe. Una squadra fortissima anche a livello internazionale, nonostante la sconfitta dell'altra sera contro l'Arsenal, quindi dobbiamo portare a San Siro lo spirito che abbiamo messo in campo contro l'Atalanta, facendo una partita di grande spessore, personalità e coraggio". Lo ha detto il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, alla vigilia dell'anticipo di domani sera contro l'Inter. "Dovremo essere bravi e lucidi all'interno della partita - ha aggiunto - perché incontreremo una squadra fisica e di grandi qualità tecniche e dovremo cercare di sfruttare tutte le occasioni che ci saranno concesse.

Sappiamo che ci accompagneranno in questa trasferta oltre cinquemila pisani e, quindi, dovremo giocare anche per loro". Per questo, ha osservato Gilardino, "la nostra volontà è quella di andare a giocarci le nostre possibilità in una partita difficile e speciale, perché sarà l'ultima a San Siro prima della pausa olimpica: sarà un bello spettacolo e dovremo essere molto bravi sul campo per rendere felici i nostri tifosi e per portare a casa punti perché ne abbiamo bisogno e dobbiamo provare a farli contro chiunque". Infine, l'allenatore toscano ha assicurato che nonostante la classifica "la squadra è in fiducia, ha grande entusiasmo: Akinsanimiro è tornato dalla Coppa d'Africa ed è molto motivato, ma le scelte di formazione le deciderò all'ultimo momento sapendo che posso contare su un gruppo di ragazzi tutti molto determinati". (ANSA).