Social Intanto Joseph Commisso fa l'in bocca al lupo ai nuovi arrivati Fabbian e Harrison

vedi letture

Joseph Commisso, protagonista ieri durante i funerali newyorkesi del padre Rocco di un accorato discorso dall'altare della St. Patrick Cathedral, è uno dei nomi più chiacchierati del momento nell'universo Fiorentina: perché la sua presenza ieri ha riacceso rumors sul fatto che sia proprio lui a gestire il club dopo la scomparsa del presidente; e perché ieri ha stupito tutti per un look inaspettato e una capacità comunicativa che ha spiazzato chi si ricordava di lui all'inizio della gestione Commisso.

E adesso, Joseph ha ricominciato a postare anche contenuti legati al mondo Fiorentina: lo ha fatto sul suo profilo instagram, dove ha condiviso più di una storia per fare l'in bocca al lupo ai nuovi acquisti. Un segnale di una ritrovata vicinanza del figlio di Rocco alla causa viola?